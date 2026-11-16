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MeinungUS-RegierungInkompetente Frauen werden gefeuert, inkompetente Männer dürfen bleiben

Portrait undefined Boris Herrmann

Kommentar von Boris Herrmann, New York

Lesezeit: 2 Min.

Eben noch spiegelte sich der Präsident in der Sonnenbrille seiner Stabschefin. Das ist vorbei: Donald Trump hat Susie Wiles nach dem Midterm-Desaster entlassen (Aufnahme vom Oktober 2025).
Eben noch spiegelte sich der Präsident in der Sonnenbrille seiner Stabschefin. Das ist vorbei: Donald Trump hat Susie Wiles nach dem Midterm-Desaster entlassen (Aufnahme vom Oktober 2025).
Aaron Schwartz/REUTERS

Nachdem Donald Trump nun auch seine Stabschefin entlassen hat, gibt es in seinem Kabinett mit 21 Mitgliedern nur noch drei Ministerinnen. In seiner Personalpolitik ist ein klares Muster zu erkennen.

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Eines muss man Donald Trump zugestehen: Wenn er sich im Krisenmodus befindet, dann ist auf ihn Verlass. So war es auch diesmal, nach der historischen Niederlage seiner Republikaner bei den Midterms. Der US-Präsident hat zumindest eine klare Konsequenz daraus gezogen. Und man kann wohl sagen, dass es seine typische Konsequenz war: Trump hat seine Stabschefin Susie Wiles gefeuert.

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