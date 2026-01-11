Zum Hauptinhalt springen

MeinungCorona-MaßnahmenAuf diesen medizinischen Ratgeber kann Deutschland gern verzichten

Kommentar von Peter Burghardt

Er sieht die Freiheit in Deutschland gefährdet: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr.
Er sieht die Freiheit in Deutschland gefährdet: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. (Foto: Evan Vucci/Evan Vucci/AP/dpa)

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. belehrt die deutsche Kollegin – selbst für die Verhältnisse der Trump-Administration sind seine Vorwürfe bemerkenswert wirr.

Vielleicht sollte sich die amerikanische Regierung mal informieren, sie wirkt im Verhältnis zu Deutschland etwas obsessiv. Ständig tun Donald Trump und seine Leute so, als werde in Germany die Meinungsfreiheit ganz fürchterlich unterdrückt. Dabei ist Deutschland zum Beispiel im Ranking der Pressefreiheit laut Reporter ohne Grenzen Elfter – die USA belegen inzwischen Platz 57, zwischen Sierra Leone und Gambia.

Robert Kennedy Jr.
:US-Gesundheitsminister kritisiert Deutschland wegen Corona-Verfahren

Robert Kennedy Jr. meldet sich mit harschen Attacken zur deutschen Politik infolge der Pandemie zu Wort. Aus Berlin kommt deutlicher Widerspruch.

