Vielleicht sollte sich die amerikanische Regierung mal informieren, sie wirkt im Verhältnis zu Deutschland etwas obsessiv. Ständig tun Donald Trump und seine Leute so, als werde in Germany die Meinungsfreiheit ganz fürchterlich unterdrückt. Dabei ist Deutschland zum Beispiel im Ranking der Pressefreiheit laut Reporter ohne Grenzen Elfter – die USA belegen inzwischen Platz 57, zwischen Sierra Leone und Gambia.
MeinungCorona-MaßnahmenAuf diesen medizinischen Ratgeber kann Deutschland gern verzichten
Kommentar von Peter Burghardt
Lesezeit: 1 Min.
US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. belehrt die deutsche Kollegin – selbst für die Verhältnisse der Trump-Administration sind seine Vorwürfe bemerkenswert wirr.
Robert Kennedy Jr.:US-Gesundheitsminister kritisiert Deutschland wegen Corona-Verfahren
Robert Kennedy Jr. meldet sich mit harschen Attacken zur deutschen Politik infolge der Pandemie zu Wort. Aus Berlin kommt deutlicher Widerspruch.
Lesen Sie mehr zum Thema