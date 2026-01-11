Vielleicht sollte sich die amerikanische Regierung mal informieren, sie wirkt im Verhältnis zu Deutschland etwas obsessiv. Ständig tun Donald Trump und seine Leute so, als werde in Germany die Meinungsfreiheit ganz fürchterlich unterdrückt. Dabei ist Deutschland zum Beispiel im Ranking der Pressefreiheit laut Reporter ohne Grenzen Elfter – die USA belegen inzwischen Platz 57, zwischen Sierra Leone und Gambia.