Kommentar von Kurt Kister

1930 hatte Sinclair Lewis als erster US-Amerikaner den Literaturnobelpreis gewonnen. Fünf Jahre später veröffentlichte er seinen Roman "It can't happen here", in der deutschen Übersetzung: Bei uns ist das nicht möglich. Was "hier", also in den USA, vermeintlich nicht passieren konnte, war in Lewis' bitterer Politsatire der Aufstieg eines populistischen Politikers zum Präsidenten, der dann ein totalitäres Regime errichtete.