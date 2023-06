Kommentar von Hubert Wetzel

Die Ukraine, so viel ist absehbar, wird beim Nato-Gipfeltreffen in Vilnius im Juli nicht bekommen, was sie will. Präsident Wolodimir Selenskij hat die Allianz wissen lassen, er erwarte eine bindende Beitrittszusage einschließlich Zeitplan, andernfalls werde er sich gar nicht erst die Mühe machen, nach Litauen zu reisen. Aber das ist diplomatisches Theater. Selenskij fordert immer 200 Prozent, weil er weiß, dass er dann 70 oder 80 Prozent erhält. Das ist bei Waffen aus dem Westen so, aber auch bei der politischen Unterstützung.