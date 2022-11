Besorgt und fasziniert blickt die Welt darauf, was Elon Musk mit dem Unternehmen vorhat. Die Twitter-Apokalypse naht. Also: Wohin jetzt?

Kommentar von Meredith Haaf

Twitter, das unter seinem neuen Eigentümer Elon Musk technisch und wirtschaftlich in Hochgeschwindigkeit an die Wand fährt, gilt vielen als negatives Paradigma des digitalen Zeitalters, als problematische Maschine der Zwietracht und des Meinungsaktivismus. Die Befürchtung, dass Musk die Plattform in genau diesem Sinn zu seiner politischen Waffe umbauen wird, ist berechtigt. Doch der eigentliche Schaden, der gerade entsteht, liegt woanders und ist mindestens so gravierend.