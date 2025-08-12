Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSA:Trumps Taktik: Halte das Land in Atem!

Portrait undefined Reymer Klüver

Kommentar von Reymer Klüver

Lesezeit: 2 Min.

Er entsendet Nationalgardisten nach Washington: US-Präsident Donald Trump (rechts) und Verteidigungsminister Pete Hegseth im Briefing Room des Weißen Hauses.
Er entsendet Nationalgardisten nach Washington: US-Präsident Donald Trump (rechts) und Verteidigungsminister Pete Hegseth im Briefing Room des Weißen Hauses. (Foto: Alex Brandon/Alex Brandon/AP/dpa)

Jetzt schickt der Präsident also die Nationalgarde auf die Straßen der Hauptstadt Washington, um für Sicherheit zu sorgen. Das ist offensichtlich unnötig, dient aber in Wahrheit einem ganz anderen Zweck.

Donald Trump hat in den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit mit seinem Sharpie so viele Erlasse und Dekrete, so viele Anordnungen und Verfügungen unterzeichnet wie keiner seiner Vorgänger. Er verfügt Strafzölle gegen die halbe Welt, presst Dutzenden Ländern gleichzeitig Handelsabkommen ab und ordnet aber nun persönlich an, die angedrohten Zölle auf Waren aus China wiederum um weitere 90 Tage aufzuschieben. Er verhandelt persönlich in Weltkonflikten, wird dafür am Freitag nach Alaska düsen. Er schickt Soldaten an die Grenze zu Mexiko und Nationalgardisten nach Los Angeles. Und nun nach Washington. Und alles kommentiert er mit einer Unzahl von Posts auf seinem Social-Media-Kanal Truth Social. Der Präsident scheint überall zu sein. Alles dreht sich um ihn und seine Anordnungen und Äußerungen.

Zur SZ-Startseite

USA
:Ein Außenminister spielt die dritte Geige

Marco Rubio ist zwar Chefdiplomat der mächtigsten Nation der Welt. Aber er hat nichts zu melden, wenn Präsident Trump mit Wladimir Putin über die Neuordnung Europas verhandelt.

SZ PlusVon Reymer Klüver

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite