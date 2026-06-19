Es wird eine Weile dauern, bis alle begreifen, was da am Golf passiert ist: dass die größte Militärmacht der Welt sich im Konflikt mit dem Mullah-Regime selbst um ihre Macht gebracht hat.

Amerika zog in den Krieg. Amerika verlor. Zwei Sätze, die sich über die vergangenen dreieinhalb Monate schreiben lassen und über die vergangenen zweieinhalb Jahrzehnte. „Wir gewinnen einfach nicht mehr“, twitterte im Sommer 2015 ein New Yorker Immobilienmakler und Reality-TV-Star. Ein Jahr bevor er zum ersten Mal eine Präsidentschaftswahl gewann.