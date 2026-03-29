Wenn man in diesen Tagen am Nato-Hauptquartier in Brüssel vorbeifährt, sieht alles friedlich aus. Aus dem gürteltierförmigen Gebäude quillt kein schwarzer Rauch. Die Parkplätze sind schön glatt, nicht von Granateinschlägen durchlöchert. Aber der Eindruck, alles sei in bester Ordnung, täuscht. Zumindest im bildlichen Sinne ist die Allianz derzeit schwer unter Beschuss. Und es ist ausgerechnet der Präsident ihrer militärischen und politischen Führungsmacht, der ständig auf die Nato feuert: US-Präsident Donald Trump.
MeinungUSATrumps Wutausbrüche treffen die Nato ins Herz
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 2 Min.
Die Mitgliedsstaaten des Bündnisses wurden vor dem Krieg am Golf nicht einmal gefragt, jetzt sollen sie helfen. Ihre Weigerung verstärkt einen gefährlichen Zug des US-Präsidenten.
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Der US-Präsident will, dass die europäischen Bündnispartner Kriegsschiffe schicken, um die Straße von Hormus zu sichern. Die stehen vor einem Dilemma.
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