Die amerikanische Kriegsreporterin Martha Gellhorn hatte viele Schrecken gesehen, aber noch keinen solchen wie im Mai 1945, im eben von der US-Armee befreiten Konzentrationslager Dachau. Tote, Überlebende „wie Skelette in der Sonne“, Opfer von Menschenversuchen. Gellhorn schrieb: „Genau dazu wurde dieser Krieg geführt: um Dachau und alle anderen Orte wie Dachau und alles, wofür Dachau stand, abzuschaffen, und zwar für alle Zeiten.“