MeinungKrieg in Gaza:Trump besinnt sich auf die Rolle der USA als Ordnungsmacht im Nahen Osten – vielleicht

Portrait undefined Tomas Avenarius

Kommentar von Tomas Avenarius, Berlin

Lesezeit: 2 Min.

Seilspringen in einer Flüchtlingsunterkunft in Chan Yunis, Gazastreifen: Kann der neue Friedensplan der USA wirklich Erfolg haben?
Seilspringen in einer Flüchtlingsunterkunft in Chan Yunis, Gazastreifen: Kann der neue Friedensplan der USA wirklich Erfolg haben? (Foto: OMAR AL-QATTAA/AFP)

Der Friedensplan des US-Präsidenten dürfte nicht nach dem Geschmack des israelischen Regierungschefs Netanjahu sein. Doch das Vorhaben, das einen „der großartigsten Tage der Zivilisation“ (Trump) bringen soll, hat viele Tücken.

Zu behaupten, dass Donald Trump zu maßloser Übertreibung neigt, wäre eine wohlwollende Untertreibung. Als der US-Präsident seinen Gaza-Friedensplan vorstellte, sprach er von „einem der potenziell großartigsten Tage der Zivilisation“. Aber geschenkt, Trump bleibt Trump. Trotzdem sollte jeder anerkennen, dass der oft flatterhaft wirkende US-Präsident nun Bewegung in die Gaza-Misere bringt. Sein Friedensplan scheint Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zu einem Ende des Kriegs dort zu zwingen.

Nahost
:Trump und Netanjahu einigen sich auf Plan für Gaza

Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs stimmt Israels Premier bei einem Treffen mit dem US-Präsidenten einem Friedensplan zu. Doch die große Frage ist nun: Wie reagiert die Hamas?

Von Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

