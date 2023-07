Kommentar von Alexander Mühlauer

Schon klar, es hätte schlimmer kommen können für Rishi Sunak. Bei den Nachwahlen in Großbritannien haben seine Tories nicht wie erwartet drei von drei Wahlkreisen verloren, sondern nur zwei. Das ändert aber nichts daran, dass die Partei und ihr Premier ein gutes Jahr vor der Unterhauswahl ziemlich ratlos wirken. So langsam verlieren die Konservativen den Glauben an sich selbst.