Die israelische Armee weitet ihren Militäreinsatz gegen die Hisbollah aus, so lautet die offizielle Begründung. Doch tatsächlich geht es um mehr als die Hisbollah. Es geht um Libanon. Und darum, Fakten zu schaffen und die Grenzen dauerhaft in das Nachbarland hinein zu verschieben. Ja, Israel hat selbstverständlich das legitime Recht, sich gegen Terrorangriffe der von Iran unterstützten Miliz zu verteidigen. Aber dieses Recht ist kein Freibrief. Tausende Tote, massenhafte Vertreibung, zerstörte Städte, verwüstete Landstriche im Süden des Landes: „Langfristige nationale Sicherheit zu gewährleisten, deckt sich sicherlich nicht damit, ganze Dörfer dem Erdboden gleichzumachen“, sagte Janina Drill, Professorin für internationale Sicherheit an der Universität Oxford, der BBC.