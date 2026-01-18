Der Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal sehr schön beschrieben, was es mit der Trägheit der Masse auf sich hat: Eine Billardkugel, so Tolstoi, die auf eine andere trifft, stoppt nicht abrupt und prallt auch nicht zurück. Sondern sie rollt nach der Kollision noch ein Stück in die gleiche Richtung weiter. Aber das ist nur noch ein kraftloses Nachrollen. Ihre ursprüngliche Energie hat die Kugel verloren.