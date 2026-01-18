Zum Hauptinhalt springen

MeinungDonald Trumps neue StrafzölleDas Bündnis des Westens ist faktisch erledigt

Portrait undefined Hubert Wetzel

Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 2 Min.

Ein dänischer Soldat vor dem Joint Arctic Command Center.
Ein dänischer Soldat vor dem Joint Arctic Command Center. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Eskalation im Eismeer: Die Führungsmacht der Nato bestraft andere Nato-Mitglieder, weil diese mit Billigung des Nato-Mitglieds Dänemark Soldaten auf dessen Territorium, also auf Nato-Gebiet, stationiert haben.

Der Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal sehr schön beschrieben, was es mit der Trägheit der Masse auf sich hat: Eine Billardkugel, so Tolstoi, die auf eine andere trifft, stoppt nicht abrupt und prallt auch nicht zurück. Sondern sie rollt nach der Kollision noch ein Stück in die gleiche Richtung weiter. Aber das ist nur noch ein kraftloses Nachrollen. Ihre ursprüngliche Energie hat die Kugel verloren.

Interview in der „New York Times“
:Trump: Ich allein entscheide über Amerikas Macht

Der US-Präsident sagt, das Einzige, was ihn einschränken könne, sei seine eigene „Moral“ und sein eigener „Verstand“ – nicht das Völkerrecht. Für den Streit mit den Europäern um Grönland ist das kein gutes Zeichen.

SZ PlusVon Hubert Wetzel

