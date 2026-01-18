Der Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal sehr schön beschrieben, was es mit der Trägheit der Masse auf sich hat: Eine Billardkugel, so Tolstoi, die auf eine andere trifft, stoppt nicht abrupt und prallt auch nicht zurück. Sondern sie rollt nach der Kollision noch ein Stück in die gleiche Richtung weiter. Aber das ist nur noch ein kraftloses Nachrollen. Ihre ursprüngliche Energie hat die Kugel verloren.
MeinungDonald Trumps neue StrafzölleDas Bündnis des Westens ist faktisch erledigt
Kommentar von Hubert Wetzel
Eskalation im Eismeer: Die Führungsmacht der Nato bestraft andere Nato-Mitglieder, weil diese mit Billigung des Nato-Mitglieds Dänemark Soldaten auf dessen Territorium, also auf Nato-Gebiet, stationiert haben.
Interview in der „New York Times“:Trump: Ich allein entscheide über Amerikas Macht
Der US-Präsident sagt, das Einzige, was ihn einschränken könne, sei seine eigene „Moral“ und sein eigener „Verstand“ – nicht das Völkerrecht. Für den Streit mit den Europäern um Grönland ist das kein gutes Zeichen.
