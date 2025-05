Mit seiner Rede zum Jahrestag der Befreiung reicht der Bundespräsident nicht an seinen berühmtesten Vorgänger heran – weil das nicht möglich ist. Die richtigen Worte fand Frank-Walter Steinmeier dennoch.

Für einen Bundespräsidenten ist es ist nicht die dankbarste Aufgabe, an Jahrestagen von Befreiung und Kriegsende 1945 zur Nation zu sprechen. Gemessen wird er unweigerlich an einem Vorgänger, der mit genau einer solchen Rede über die deutsche Geschichte selbst Geschichte schrieb: Richard von Weizsäcker, ein Konservativer und ehemaliger Wehrmachtsoffizier, erklärte an diesem denkwürdigen 8. Mai 1985, dass Deutschlands Niederlage 40 Jahre zuvor zugleich seine Befreiung aus der moralischen Nacht des Nationalsozialismus war.