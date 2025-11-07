Zum Hauptinhalt springen

MeinungUSA:Plötzlich wirkt Donald Trump doch nicht so allmächtig

Kommentar von Peter Burghardt

Plötzlich hat er das Momentum gegen sich: Donald Trump am Donnerstag im Oval Office.
Plötzlich hat er das Momentum gegen sich: Donald Trump am Donnerstag im Oval Office. (Foto: Jonathan Ernst/REUTERS)

Ein junger Sozialist, eine frühere Navy-Helikopterpilotin, eine Ex-CIA-Agentin, ein einflussreicher Gouverneur: So unterschiedlich diese Demokraten sind – sie haben offenbar eine gemeinsame Strategie gegen den autoritären Präsidenten gefunden.

Die Dinge ändern sich manchmal flott in der Politik, Donald Trump hatte es zuletzt besonders eilig. Kürzlich ließ der US-Präsident kurzerhand den 123 Jahre alten Ostflügel am Weißen Haus abreißen, damit sein Ballsaal Platz hat. Das sah aus wie ein Symbol dafür, als könne er sich wirklich alles erlauben. Dann allerdings kam der vergangene Dienstag, und die Demokraten gewannen vier Abstimmungen.

USA
:Eine frühere CIA-Agentin lehrt Trumps Partei das Fürchten

In Virginia gelingt Abigail Spanberger ein überzeugender Sieg über ihre republikanische Gegenkandidatin. Die Demokratin zählt zum moderaten Flügel ihrer Partei – und hat eine ganz besondere Lebensgeschichte.

