Ein junger Sozialist, eine frühere Navy-Helikopterpilotin, eine Ex-CIA-Agentin, ein einflussreicher Gouverneur: So unterschiedlich diese Demokraten sind – sie haben offenbar eine gemeinsame Strategie gegen den autoritären Präsidenten gefunden.

Die Dinge ändern sich manchmal flott in der Politik, Donald Trump hatte es zuletzt besonders eilig. Kürzlich ließ der US-Präsident kurzerhand den 123 Jahre alten Ostflügel am Weißen Haus abreißen, damit sein Ballsaal Platz hat. Das sah aus wie ein Symbol dafür, als könne er sich wirklich alles erlauben. Dann allerdings kam der vergangene Dienstag, und die Demokraten gewannen vier Abstimmungen.