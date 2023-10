Sie schauen gerade nicht unbedingt in dieselbe Richtung: Hubert Aiwanger, Freie Wähler, und Markus Söder, CSU, begegnen sich am Wahlabend im Bayerischen Landtag, ohne sich zu grüßen.

Kommentar von Johann Osel

Markus Söder stelle sich "mädchenhaft" an, sagt Hubert Aiwanger. Jeder Grundschüler könne nach dem Wahlergebnis in Bayern doch ausrechnen, wer wie viele Ministerien erhalte. Söder motzt über die Leistung in den bisherigen Ressorts der Freien Wähler (FW), warnt vor "Selbstüberschätzung". Erst am Donnerstag beginnen die Gespräche von CSU und Freien Wählern zur Fortsetzung der Koalition. Und schon jetzt gibt es Krach: über Posten im Kabinett und darüber, wie klar der Ober Ober und der Unter Unter ist in diesem Bündnis. Eine Frage, die auch mit der Regierungsbildung nicht befriedet sein dürfte.