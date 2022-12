Silvester:Lasst sie böllern

Feuerwerkstourismus in Niedersachsen: Diese vier jungen Männer sind aus den Niederlanden angereist, um sich mit Böllern zu versorgen.

Kommentar von Leopold Zaak

Es ist nicht leicht, das Böllern zu verteidigen. Die Argumente dagegen sind ja unbestritten: Es ist schlecht für die Umwelt und die Tiere, Menschen können sich verletzen, Städte verschwinden unter einer Wolke aus Feinstaub. Wer rational sein möchte, der ist auf der Seite derer besser aufgehoben, die das Böllern ablehnen und es verbieten wollen.

Auch deshalb wird nun, wie in jedem Jahr, gefordert, Silvesterfeuerwerk zu verbieten. Die Deutsche Umwelthilfe verlangt von der Innenministerin, das Böllern "dauerhaft zu beenden". Außerdem, die Silvesternächte während der Pandemie hätten ja gezeigt, dass man gut darauf verzichten könne. Aber mal ganz abgesehen davon, dass 2020 nicht nur das Knallen, sondern auch das Vor-die-Tür-Gehen verboten war und man sich 2021 nur mit maximal neun weiteren Menschen treffen durfte: Braucht es ausdrücklich ein Argument für das Böllern, bloß damit es nicht verboten wird?

Das ganze Jahr über musste man vernünftig sein

Wer so argumentiert, der sollte wenigstens so ehrlich sein und auch das Rauchen verbieten wollen, nicht nur in Innenräumen. Und wenn man dabei ist, kann man den Alkohol und das Skifahren gleich noch mit auf die Liste setzen. Denn da spricht auch nicht wirklich etwas dafür. Außer, dass es halt schmeckt, dass es halt Spaß macht. Die Gründe dagegen sind deutlich schneller aufgezählt. Es ist ja auch vernünftiger.

Zwei Jahre lang war Vernunft die Begründung, viele kleine Dinge abzusagen und zu verbieten, die den Menschen Freude machen: ein Fußballspiel im Stadion, ein Besuch im Kino, ein Konzert, ein Kaffee in der Lieblingsbar. Vieles davon war vertretbar und richtig, aber die Vernunft hatte einen hohen Preis. Und auch in diesem Jahr haben viele Menschen vernünftig gehandelt. Sie haben sich selbst getestet, bei Kälte die Heizung runtergedreht und nicht gebadet, Nudeln mit dem Wasserkocher zubereitet, auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet. Vernünftig handeln mag richtig sein, manchmal sogar moralisch geboten. Aber glücklich macht es nicht unbedingt.

Traditionell verabschiedet man an Silvester das alte Jahr und begrüßt hoffnungsvoll das neue. Hoffnungsvoll wird dieses Mal kaum jemand sein. Wer nun Raketen kauft, der wird dabei sicher an die echten Raketen denken müssen, die auf die Ukraine niedergehen. Trotzdem gibt es viele Menschen, die sich wieder auf Silvester und, ja, auch auf die Böllerei freuen. Der Bundesverband Pyrotechnik spricht von einer Nachfrage nach Feuerwerk, die so hoch sei wie nie. Man kann Böllern doof finden, gefährlich, man kann es ablehnen. Aber es denjenigen verbieten, die unvernünftig sein möchten, wenigstens für ein paar Minuten im Jahr, das sollte man nicht.