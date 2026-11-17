Wenn sich die Präsidenten der USA, Chinas und Russlands in Shenzhen treffen, dann gibt nur einer von ihnen die Richtung vor. Der Amerikaner ist es sicher nicht.

In Sankt Petersburg freut man sich über den Gipfel der großen Drei – zumindest in diesem Souvenirladen, der die Präsidenten derzeit in Form traditioneller russischer Matroschkas zeigt.

Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump treffen sich im chinesischen Shenzhen – es ist leicht, darin einen neuen Jalta-Moment zu sehen. Drei Großmächte, die unter sich die Welt neu ordnen, wie Stalin, Roosevelt und Churchill im Februar 1945 auf der Krim, wo der Grundstein für die sowjetische Vorherrschaft in Osteuropa gelegt wurde. Doch das würde voraussetzen, dass alle drei tatsächlich bestimmen können – oder überhaupt verstehen, worüber sie verhandeln. Doch bei diesem Treffen gibt in Wahrheit nur einer die Richtung vor. Donald Trump ist es sicher nicht.