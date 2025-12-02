Vom Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 abgesehen, ist Wolodimir Selenskij derzeit in der wohl schwierigsten Phase seiner Präsidentschaft. In der vergangenen Woche feuerte der ukrainische Präsident endlich – Jahre zu spät – seinen herrschsüchtigen Stabschef Andrij Jermak. Doch unabhängig davon, wer diesem nachfolgt, war Jermaks Rauswurf kein Befreiungsschlag. Selenskij ist selbst schwer angeschlagen.
MeinungWolodomir Selenskij in Not:Sicher ist nur eines: Der Krieg wird weitergehen
Kommentar von Florian Hassel
Lesezeit: 2 Min.
Der Präsident musste seinen Stabschef entlassen und verliert wegen der Korruptionsskandale das Vertrauen im Land. Für die Verhandlungen mit Moskau und Washington bedeutet das nichts Gutes.
Korruption in der Ukraine:Ein Rauswurf und viele Fragezeichen
Die Entlassung Andrij Jermaks, bislang zweitmächtigster Politiker des Landes, stellt die Ukraine nach innen wie nach außen vor große Herausforderungen. Was sich zwischen Selenskij und seinem Vertrauten zugetragen hat, darüber wird heftig spekuliert.
Lesen Sie mehr zum Thema