Vom Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 abgesehen, ist Wolodimir Selenskij derzeit in der wohl schwierigsten Phase seiner Präsidentschaft. In der vergangenen Woche feuerte der ukrainische Präsident endlich – Jahre zu spät – seinen herrschsüchtigen Stabschef Andrij Jermak. Doch unabhängig davon, wer diesem nachfolgt, war Jermaks Rauswurf kein Befreiungsschlag. Selenskij ist selbst schwer angeschlagen.