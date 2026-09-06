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MeinungUSAOb Trumps Vertraute wirklich verstehen, dass Russland der Angreifer ist?

Portrait undefined Peter Burghardt

Von Peter Burghardt

Lesezeit: 2 Min.

Seltener Besuch: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (mit dem Rücken zum Bild) begrüßt die Gesandten des US-Präsidenten Trump, Jared Kushner (rechts) und Steve Witkoff (links vorn), vor ihren Gesprächen in Kiew.
Seltener Besuch: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (mit dem Rücken zum Bild) begrüßt die Gesandten des US-Präsidenten Trump, Jared Kushner (rechts) und Steve Witkoff (links vorn), vor ihren Gesprächen in Kiew.
Efrem Lukatsky/Efrem Lukatsky/AP/dpa

Steve Witkoff und Jared Kushner waren nicht nur mal wieder bei Putin in Moskau – sie besuchten auch Wolodimir Selenskij in Kiew und umarmten ihn sogar. Aber das muss nichts bedeuten.

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Der Krieg in Osteuropa war bei Donald Trump bis zuletzt ein wenig in Vergessenheit geraten, er ist ja mit seinen eigenen Kriegen beschäftigt. Erst ließ der US-Präsident im Januar Venezuela übernehmen, dann begann er gemeinsam mit Israels Premier Benjamin Netanjahu seine Angriffe in Iran. Zwischendurch riss Trump Teile des venezolanischen Öls an sich und begann einen Handelskrieg mit dem benachbarten Nato-Partner Kanada.

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Die hochrangigen US-Vertreter besuchen erstmals die ukrainische Hauptstadt. Für die Zeit ihres Aufenthaltes hat der russische Präsident eine Waffenruhe angeordnet, die nur für Kiew gilt. Andere Ziele werden weiterhin attackiert.

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