Steve Witkoff und Jared Kushner waren nicht nur mal wieder bei Putin in Moskau – sie besuchten auch Wolodimir Selenskij in Kiew und umarmten ihn sogar. Aber das muss nichts bedeuten.

Der Krieg in Osteuropa war bei Donald Trump bis zuletzt ein wenig in Vergessenheit geraten, er ist ja mit seinen eigenen Kriegen beschäftigt. Erst ließ der US-Präsident im Januar Venezuela übernehmen, dann begann er gemeinsam mit Israels Premier Benjamin Netanjahu seine Angriffe in Iran. Zwischendurch riss Trump Teile des venezolanischen Öls an sich und begann einen Handelskrieg mit dem benachbarten Nato-Partner Kanada.