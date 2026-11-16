Die „Frau gegen Blau“ trug auch an diesem Montag wieder Rot und wurde mit 39 Stimmen zur Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt, es ist die dritte Amtszeit für Manuela Schwesig. 39 Stimmen, das sind alle Abgeordneten der Regierungskoalition aus SPD, Linkspartei und den Grünen: keine Abweichler, keine Überraschungen. Damit endet eine vollkommen geräuschlose Regierungsbildung, von der außer gut gelaunten Selfies der Verhandler nur wenig an die Öffentlichkeit drang. Das ist in diesem politischen Herbst in Deutschland eine gute Nachricht.