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MeinungMecklenburg-VorpommernSolide Mehrheiten ohne die AfD sind möglich, auch in Ostdeutschland

Portrait undefined Katharina Riehl

Kommentar von Katharina Riehl

Lesezeit: 1 Min.

Heute ganz in Rot: Die wiedergewählte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, macht ein Selfie des Regierungsbündnisses.
Heute ganz in Rot: Die wiedergewählte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, macht ein Selfie des Regierungsbündnisses.
Christian Mang/REUTERS

Die rot-rot-grüne Regierungsbildung in Schwerin verlief nahezu geräuschlos. Manuela Schwesig ist etwas gelungen, das in Berlin nicht klappen will.

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Die „Frau gegen Blau“ trug auch an diesem Montag wieder Rot und wurde mit 39 Stimmen zur Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern gewählt, es ist die dritte Amtszeit für Manuela Schwesig. 39 Stimmen, das sind alle Abgeordneten der Regierungskoalition aus SPD, Linkspartei und den Grünen: keine Abweichler, keine Überraschungen. Damit endet eine vollkommen geräuschlose Regierungsbildung, von der außer gut gelaunten Selfies der Verhandler nur wenig an die Öffentlichkeit drang. Das ist in diesem politischen Herbst in Deutschland eine gute Nachricht.

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