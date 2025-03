02:50 Dröge zu Merz: Können uns nicht auf Sie verlassen

Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge machte Unions-Fraktionschef Friedrich Merz am Donnerstag schwere Vorwürfe. Die Grünen stimmten der Vorlage von CDU/CSU und SPD zur Änderung des Grundgesetzes nicht zu, "weil wir uns nicht auf Ihr Wort verlassen können", sagt Dröge in der Debatte im Bundestag. Dröge übte auch Kritik an der SPD-Spitze.