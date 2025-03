Nach der konfusen Debatte im Bundestag haben wenige erwartet, dass sich Union, SPD und Grüne so rasch verständigen. Aber sei’s drum: Es ist ein erfreulicher Beleg dafür, wie lebendig und lösungsfähig diese Demokratie ist.

Das war knapp. Und ganz geschafft ist die Grundgesetzänderung auch noch nicht. Aber die Einigung von Union und SPD mit den Grünen zur Neuverschuldung ist, für Deutschland wie für Europa, ein höchst erfreuliches Beispiel dafür, wie lebendig und lösungsfähig diese Demokratie ist. Wenige hätten das so schnell erwartet nach der Bundestagsdebatte am Donnerstag dazu. Diese glich eher einer Fahrt mit der Geisterbahn, in der immerfort die Gespenster der Rechthaberei und des parteipolitischen Taktierens Schrecken und Hohngelächter auslösten.