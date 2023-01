Als Olaf Scholz angetreten ist, war er stolz auf das Geschlechtergleichgewicht seines Kabinetts. Jetzt folgt Boris Pistorius als Verteidigungsminister. Das zeigt: In der Not gibt der Kanzler die Parität auf.

Kommentar von Judith Wittwer

Der Zeitgeist hat die Diversität zur Priorität erhoben, auch in der Politik. Doch in der Not setzt der Kanzler für die Spitze des Bundesverteidigungsministeriums dann eben doch lieber auf einen starken Mann.