Friedensbemühungen in der Wüste: Wolodomir Selenskij, Präsident der Ukraine, wurde am 19. Mai 2023 vom Vizegouverneur der Provinz Mekka, Prinz Badr bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud, auf dem Gipfel der Arabischen Liga in Dschidda empfangen.

(Foto: -/dpa)