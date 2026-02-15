Zum Hauptinhalt springen

MeinungSicherheitskonferenzDer wirtschaftliche Riese Europa hat es satt, sich kleinzumachen

Portrait undefined Daniel Brössler

Kommentar von Daniel Brössler

Lesezeit: 2 Min.

Wir sind auch wer! Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Keir Starmer, Premierminister von Großbritannien (von links), auf der 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).
Wir sind auch wer! Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Keir Starmer, Premierminister von Großbritannien (von links), auf der 62. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC). (Foto: Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa)

In München waren selbstbewusste Töne zu hören. Das ist gut, kann aber eine existenzielle Gefahr nicht bannen: Die EU muss sich im Dschungel der Großmächte behaupten.

Vor einem Jahr, als der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance in München seine beleidigende Rede hielt, standen die Europäer am Abgrund. Zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Osten kam nun auch noch der Verrat aus dem Westen. Vance stellte sich auf die Seite der Feinde der liberalen, offenen Demokratien. Das schien mehr zu sein, als die Europäer verkraften konnten. Der Schock saß tief. Die Demütigung des ukrainischen Präsidenten im Weißen Haus wenig später tat ein Übriges. Und nun, ein Jahr danach?

MeinungMünchner Sicherheitskonferenz
:Rubios Botschaft an Europa: Folgt dem Weg, den Trump geht, dann bleibt das Bündnis bestehen

SZ PlusKommentar von Hubert Wetzel
Portrait undefined Hubert Wetzel

