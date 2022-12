Kommentar von Gustav Seibt

Rainer Maria Rilke gehört zu den Klassikern der Weltpoesie, die in allen Erdteilen bekannt sind und zuweilen sogar gelesen und geliebt werden; neben Namen wie Charles Baudelaire, T. S. Eliot, Pablo Neruda oder Sylvia Plath. An weltweiter Wirkung kann er sich in der deutschsprachigen Literatur mit Franz Kafka oder Thomas Mann messen. Er ist ein Schulbuch- und Kalenderdichter, mit dessen Versen auch Menschen in Berührung kommen, die sonst keine Lyrik lesen. "Der Sommer war sehr groß", "Du musst dein Leben ändern", das sind Lyrik-Hämmer; Ohrwürmer, wie sie Robert Gernhardt im kollektiven Sprachgedächtnis tief verankert sah. Selbst ein Sprichwort hat er geschaffen: "Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles."