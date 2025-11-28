Drei spärlich bedruckte Seiten sollen jetzt die Rentenpläne von Union und SPD retten – und die Koalition gleich mit. Die Spitzen von Union und SPD haben einen „Begleittext“ zum umstrittenen Rentenpaket entworfen, der die Gruppe der Jungen in der Unionsfraktion endlich dazu bewegen soll, für die teure Stabilisierung des Rentenniveaus und damit auch für Markus Söders teure Mütterrente im Bundestag die Hand zu heben. Die Botschaft: Wir machen da was, versprochen!