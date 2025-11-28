Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesregierung:Wir machen da was, versprochen!

Portrait undefined Roland Preuß

Kommentar von Roland Preuß

Lesezeit: 2 Min.

Drei Männer verkaufen einen Plan: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) und Lars Klingbeil (SPD)  auf der Pressekonferenz der Koalitionsspitzen über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses.
Drei Männer verkaufen einen Plan: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU) und Lars Klingbeil (SPD)  auf der Pressekonferenz der Koalitionsspitzen über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. (Foto: Bernd Elmenthaler/Imago)

Ein Begleittext voller Ankündigungen soll jetzt die Rentenpläne von Union und SPD retten – und die lädierte Koalition gleich mit.

Drei spärlich bedruckte Seiten sollen jetzt die Rentenpläne von Union und SPD retten – und die Koalition gleich mit. Die Spitzen von Union und SPD haben einen „Begleittext“ zum umstrittenen Rentenpaket entworfen, der die Gruppe der Jungen in der Unionsfraktion endlich dazu bewegen soll, für die teure Stabilisierung des Rentenniveaus und damit auch für Markus Söders teure Mütterrente im Bundestag die Hand zu heben. Die Botschaft: Wir machen da was, versprochen!

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite