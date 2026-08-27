Wenn der Chef des US-Geheimdienstes Russlands Hauptstadt besucht, ist das etwas Besonderes. Und es sieht ganz so aus, als habe John Ratcliffe dort eine klare und leider nötige Botschaft überbracht.

Wenn Geheimdienstler der Nato derzeit nach Osten schauen, wenn sie sich ansehen, was da in den russischen Gebieten jenseits von Finnland, Polen und den baltischen Staaten los ist, dann sehen sie bestimmte Dinge nicht: Sie sehen keine Panzerdivisionen, keine Artillerieregimenter, keine aufmarschierten Truppen, keine Feldlazarette. Anders gesagt: Sie sehen nichts von dem, was das Regime in Moskau bräuchte, um die Ostflanke der Nato mit einer größeren Zahl von Bodentruppen anzugreifen.