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MeinungDer CIA-Direktor in MoskauTut es nicht!

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 2 Min.

Er flog wohl mit einer Warnung nach Moskau: CIA-Direktor John Ratcliffe (hier im April 2026  vor einer Pressekonferenz im Weißen Haus).
Er flog wohl mit einer Warnung nach Moskau: CIA-Direktor John Ratcliffe (hier im April 2026  vor einer Pressekonferenz im Weißen Haus). Alex Brandon/AP

Wenn der Chef des US-Geheimdienstes Russlands Hauptstadt besucht, ist das etwas Besonderes. Und es sieht ganz so aus, als habe John Ratcliffe dort eine klare und leider nötige Botschaft überbracht.

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Wenn Geheimdienstler der Nato derzeit nach Osten schauen, wenn sie sich ansehen, was da in den russischen Gebieten jenseits von Finnland, Polen und den baltischen Staaten los ist, dann sehen sie bestimmte Dinge nicht: Sie sehen keine Panzerdivisionen, keine Artillerieregimenter, keine aufmarschierten Truppen, keine Feldlazarette. Anders gesagt: Sie sehen nichts von dem, was das Regime in Moskau bräuchte, um die Ostflanke der Nato mit einer größeren Zahl von Bodentruppen anzugreifen.

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:Berichte: CIA-Direktor warnt Moskau vor Angriff auf das Baltikum

Warum ist John Ratcliffe nach Russland gereist? US-Präsident Trump sagt, es sei ein Routinebesuch gewesen. Medienberichten zufolge übermittelte der Geheimdienstchef aber eine klare Botschaft an die russische Führung.

SZ PlusVon Charlotte Walser und Hubert Wetzel

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