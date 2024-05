Kommentar von Tomas Avenarius, Berlin

Joe Biden ist ein erfahrener Außenpolitiker. Seit Jahrzehnten unterstützt er Israel, macht sich zugleich für Gerechtigkeit beim Palästina-Problem stark, beharrt auf der Zwei-Staaten-Lösung. Aber der 7. Oktober hat Bidens alte Nahost-Bezugspunkte weggewischt. Denn Israel hat in Berserkermanier auf den Hamas-Terrorüberfall reagiert und einen Vergeltungskrieg begonnen, den es nicht gewinnen wird: Fast 35 000 Menschen in Gaza, zwei Drittel davon Zivilisten, sind schon tot. Und die Hamas schießt weiter. Sie weiß dabei immer größere Teile einer Weltöffentlichkeit hinter sich, die sich vermeintlich für die Sache der Palästinenser starkmacht, in Wahrheit aber eine islamistische Terrortruppe aufmunitioniert.