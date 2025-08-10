Zum Hauptinhalt springen

MeinungKrieg in Europa:Vom Treffen in Alaska ist leider nichts Gutes zu erwarten

Portrait undefined Florian Hassel

Kommentar von Florian Hassel

Die Erfahrung zeigt: Wladimir Putin, hier links mit US-Präsident Donald Trump auf dem G-20-Gipfel in Buenos Aires 2018, ist in Sachen Ukraine nicht zu trauen.
Die Erfahrung zeigt: Wladimir Putin, hier links mit US-Präsident Donald Trump auf dem G-20-Gipfel in Buenos Aires 2018, ist in Sachen Ukraine nicht zu trauen. (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)

Vor Optimismus sei gewarnt: Russlands Kriegsherr Wladimir Putin hat seine Forderungen für einen Frieden zuletzt wieder bekräftigt – sie kämen einer Unterwerfung der Ukraine gleich.

Gutes ist vom angekündigten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Machthaber Wladimir Putin nicht zu erwarten. Schon die Tatsache, dass Präsident Wolodimir Selenskij kein gleichberechtigter Verhandlungspartner sein wird, ist negativ. Putin hat seine Kriegsziele zuletzt am 1. August bekräftigt: Er will nicht nur seine Eroberungen in der Ukraine sichern, sondern auch die faktische Unterwerfung Kiews durch Nato-Verzicht und auch Verzicht auf westliche Verbündete auf ukrainischem Boden, Abrüstung auf eine Rumpfarmee und die Erneuerung russischen Einflusses auch in der Politik. Einen Waffenstillstand, einen Friedensschluss gar wird das Treffen von Alaska nicht bringen.

Was die Menschen in der Ukraine wollen
:Keine Gebietsabgabe, keinen Rückzug

Die große Mehrheit in der Ukraine teilt die Position ihres Präsidenten: Sie lehnt Russlands Forderung ab, sich besetzte und noch umkämpfte Territorien einzuverleiben. Doch wie lange kann das Land sich diese Überzeugung noch leisten?

Von Florian Hassel

