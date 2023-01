Er kratzt sich an der Backe - ob Prinz Harry an der Stelle in dem ITV-Interview ahnt, was er gerade anrichtet?

Kommentar von Alexander Mühlauer

Man mag von Prinz Harry halten, was man will, aber in einem hat er recht. Aufgabe der Monarchie ist es, Menschen zu vereinen - so hat es Harry in dem bemerkenswerten Interview mit dem britischen Fernsehsender ITV formuliert. Nun, wenn er das wirklich ernst meint, kann man daraus nur den Schluss ziehen, dass er sich selbst nicht mehr als Teil der Monarchie sieht. Denn mit seinem Interview, seinen Memoiren und seiner Netflix-Doku arbeitet Harry ganz sicher nicht daran, Menschen zusammenzubringen. Im Gegenteil: Er und seine Frau Meghan spalten das Vereinigte Königreich.