Nach langem Ringen gibt es eine Einigung zwischen SPD und Union. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat dabei das Schlimmste verhindern können. Viele Abgeordnete scheinen die Bedrohung durch Putin nicht wirklich begriffen zu haben.

Manchmal wundert sich Boris Pistorius laut über die Debatten in diesem Land. Warum muss man in Deutschland so überaus mühselige Debatten über die Wehrpflicht führen, wenn es in anderen westlichen Staaten längst praktikable und sinnvolle Modelle dafür gibt, etwa in Skandinavien?