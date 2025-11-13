Manchmal wundert sich Boris Pistorius laut über die Debatten in diesem Land. Warum muss man in Deutschland so überaus mühselige Debatten über die Wehrpflicht führen, wenn es in anderen westlichen Staaten längst praktikable und sinnvolle Modelle dafür gibt, etwa in Skandinavien?
MeinungWehrdienst:Wenigstens ein Kompromiss, auf dem sich aufbauen lässt
Kommentar von Joachim Käppner
Nach langem Ringen gibt es eine Einigung zwischen SPD und Union. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat dabei das Schlimmste verhindern können. Viele Abgeordnete scheinen die Bedrohung durch Putin nicht wirklich begriffen zu haben.
Bundeswehr:So soll der neue Wehrdienst aussehen
Von Anfang 2026 an bekommen junge Männer und Frauen Post von der Bundeswehr. Wie läuft die Musterung ab? Was verdienen Wehrdienstleistende? Und was passiert, wenn es zu wenig Freiwillige gibt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
