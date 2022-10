Kommentar von Georg Mascolo

Damit eine der seltenen guten Nachrichten in diesen so schwierigen Zeiten nicht in Vergessenheit gerät: Das Ende der Pandemie ist in Sicht. So jedenfalls hat es kürzlich Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärt, der doch stets so vorsichtige Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In Sicht heißt übrigens noch nicht vorbei, und doch verbindet sich mit seinen Worten die Hoffnung, dass der jetzt auch in Deutschland anstehende nächste Winter der Pandemie womöglich der letzte sein könnte.