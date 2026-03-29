Zahlreiche Prominente haben sich an den jüngsten „No Kings“-Protesten gegen Donald Trump beteiligt: Bruce Springsteen, Joan Baez, Jane Fonda, Maggie Rogers und Robert De Niro. Aber besonders euphorisch gefeiert wurde die Teilnahme von Emily Gregory bei der Demo in Palm Beach. Gregory, 40, ist keine berühmte Persönlichkeit im klassischen Sinn, sie wurde weder mit einem Oscar noch mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet und sie war auch noch nie mit Bob Dylan verheiratet. Sie hat die Tage lediglich im Wahlbezirk 87 eine Nachwahl um einen freigewordenen Sitz im regionalen Parlament von Florida gewonnen. Das allerdings ist der Wahlbezirk, in dem sich Mar-a-Lago befindet, das Märchenschloss der etwas anderen Art von Donald Trump. Ach so, und Emily Gregory ist eine – bis vor wenigen Tagen völlig unbekannte – Lokalpolitikerin der Demokraten.