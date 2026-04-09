Donald Trump tut wieder das, was er am liebsten tut: drohen, spalten, eskalieren. Wieder geraten Nato und Europa ins Visier. Laut Wall Street Journal will er Bündnispartner bestrafen, die sich im US-israelischen Krieg gegen Iran aus seiner Sicht als „Papiertiger“ erwiesen haben, weil sie ihm nicht halfen. Die Drohung ist konkret: Truppenverlegungen, womöglich auf Kosten Deutschlands.