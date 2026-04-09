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MeinungDonald TrumpEin schneller Abzug amerikanischer Soldaten hätte gravierende Folgen

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Kommentar von Sina-Maria Schweikle

Lesezeit: 1 Min.

Haubitze der US Army bei einer Übung in Grafenwöhr, Bayern (2023): Will Trump die Truppen abiehen?
Haubitze der US Army bei einer Übung in Grafenwöhr, Bayern (2023): Will Trump die Truppen abiehen? LEONHARD SIMON/REUTERS

Der US-Präsident droht den Nato-Verbündeten – und benutzt Europas Sicherheit als Druckmittel. Er kann es, weil Europa es zulässt.

Donald Trump tut wieder das, was er am liebsten tut: drohen, spalten, eskalieren. Wieder geraten Nato und Europa ins Visier. Laut Wall Street Journal will er Bündnispartner bestrafen, die sich im US-israelischen Krieg gegen Iran aus seiner Sicht als „Papiertiger“ erwiesen haben, weil sie ihm nicht halfen. Die Drohung ist konkret: Truppenverlegungen, womöglich auf Kosten Deutschlands.

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Der US-Präsident denkt offenbar darüber nach, amerikanische Soldaten von Deutschland in andere Länder zu verlegen. Doch diese Strafaktion könnte auch den USA schaden.

SZ PlusVon Daniel Brössler und Sina-Maria Schweikle

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