Donald Trump tut wieder das, was er am liebsten tut: drohen, spalten, eskalieren. Wieder geraten Nato und Europa ins Visier. Laut Wall Street Journal will er Bündnispartner bestrafen, die sich im US-israelischen Krieg gegen Iran aus seiner Sicht als „Papiertiger“ erwiesen haben, weil sie ihm nicht halfen. Die Drohung ist konkret: Truppenverlegungen, womöglich auf Kosten Deutschlands.
MeinungDonald TrumpEin schneller Abzug amerikanischer Soldaten hätte gravierende Folgen
Kommentar von Sina-Maria Schweikle
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Der US-Präsident droht den Nato-Verbündeten – und benutzt Europas Sicherheit als Druckmittel. Er kann es, weil Europa es zulässt.
US-Militär in Deutschland:Trumps riskanter Truppenpoker
Der US-Präsident denkt offenbar darüber nach, amerikanische Soldaten von Deutschland in andere Länder zu verlegen. Doch diese Strafaktion könnte auch den USA schaden.
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