Deutschland hat zu viel Schmutz in seinen Schutzgebieten

Europäische Sumpfschildkröten gehören zu den vielen heimischen Tierarten, die in Deutschland bedroht sind, weil es ihnen an Lebensraum mangelt.

Schleppnetze am Sylter Außenriff, Rodungen bei den "Heiligen Hallen": Deutschland präsentiert sich auf der Weltnaturkonferenz in Montréal gern als Vorreiter-Nation in Umweltfragen. Doch zu Hause gibt es viel zu tun.