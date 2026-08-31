Nein, der Kanzler muss wegen des versuchten Sprengstoffanschlags nicht den Nato-Bündnisfall ausrufen. Aber er sollte die Wahrheit darüber sagen, was der Kriegstreiber in Moskau gegen dieses Land unternimmt.

Wenn Politiker von „hybrider Kriegsführung“ reden, dann klingt das immer ein wenig nach: halb so schlimm. Sabotageaktionen, Desinformationskampagnen, Anschläge sind feindselig und schädlich, aber sie sind eben kein echter Krieg, bei dem Menschen sterben. Manchmal weiß man auch gar nicht, wer dahintersteckt. Diese Unterscheidung ist sinnvoll: Ein Raketenangriff auf Kiew, bei dem Zivilisten getötet werden, ist in jeder Hinsicht etwas anderes als ein brennender Kabelstrang bei der Deutschen Bahn, der nur zu Zugausfällen führt.