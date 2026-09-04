Giorgia Meloni hat neulich über ihren Erfolg gewitzelt. Ihr täten die Schüler leid, die in Zukunft stöhnen würden, wenn im Geschichtsunterricht das Kapitel Meloni dran sei, sagte sie der New York Times. Klingt selbstironisch. Soll aber natürlich den eigenen historischen Rang betonen.
MeinungItalienGiorgia Meloni hat Grund zum Feiern, ihr Land jedoch nicht
Kommentar von Elisa Britzelmeier
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Die erste Frau an der Spitze des Landes führt nun auch dessen langlebigste Regierung seit 1946. Sie rühmt sich als Garantin für Stabilität, aber ihre Bilanz ist höchst zwiespältig.
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