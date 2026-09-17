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MeinungTransatlantische BeziehungenEuropa bietet den Kanadiern einiges – aber nicht das, was sie dringend brauchen

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 2 Min.

Suche nach Nähe: Kanadas Premierminister Mark Carney vor dem Europaparlament in Straßburg.
Suche nach Nähe: Kanadas Premierminister Mark Carney vor dem Europaparlament in Straßburg.
Yves Herman/REUTERS

Mark Carney in Straßburg: Kanadas Premier wünscht sich eine Allianz mit den Europäern – auch gegenüber Trumps Amerika. Sie wirken nicht so, als hätten sie die Botschaft verstanden.

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Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kanada gehört nicht zu diesen Vereinigten Staaten, auch wenn Trump manchmal sagt, dass dieses viele Land da nördlich von dem See, der früher mal Lake Ontario hieß und jetzt Lake America heißen soll, der 51. Bundesstaat werden müsse. Auch die Länder der Europäischen Union gehören nicht zu den Vereinigten Staaten.

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