Mark Carney in Straßburg: Kanadas Premier wünscht sich eine Allianz mit den Europäern – auch gegenüber Trumps Amerika. Sie wirken nicht so, als hätten sie die Botschaft verstanden.

Donald Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Kanada gehört nicht zu diesen Vereinigten Staaten, auch wenn Trump manchmal sagt, dass dieses viele Land da nördlich von dem See, der früher mal Lake Ontario hieß und jetzt Lake America heißen soll, der 51. Bundesstaat werden müsse. Auch die Länder der Europäischen Union gehören nicht zu den Vereinigten Staaten.