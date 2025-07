Der amerikanische Präsident genießt es, Stärke zu demonstrieren und die Unterlegenen zu demütigen. Er versteht Politik als Kampf. Unter ihm setzt sich eine autoritäre Denkrichtung durch, die Amerika ganz weit nach rechts führen will.

Die USA waren nie dafür bekannt, besonders großherzig gegenüber jenen zu sein, die in Not geraten sind. Jeder Bürger soll es aus eigener Kraft schaffen, der Staat sich aus dem Leben des Einzelnen heraushalten: Das gehört zu den Gründungsmythen Amerikas. Doch mit Donald Trump ist eine ganz neue Härte in die US-Politik eingezogen. Sein Tun basiert auf der Überzeugung, dass die Stärkeren (und Reicheren) dominieren müssen. Politik als Kampf. Fast alles, was Trump vorangetrieben hat, atmet den Geist des archaischen Prinzips „Survival of the Fittest“. Amerika verabschiedet sich damit vom Humanismus, dieser grundlegenden Übereinkunft, dass der moderne Mensch mehr ist als ein Raubtier.