Die Zwangsräumung einer 87-jährigen Mieterin in Madrid sorgt für Empörung und den Protest von Zehntausenden. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Explosion der Wohnungspreise nicht nur in Spanien.

70 Jahre lang hatte Maricarmen Abascal in ihrer Mietwohnung in Madrid gelebt, dann wurde die 87-Jährige per Zwangsräumung auf die Straße gesetzt. Maricarmen Abascal überwies ihre 500 Euro Monatsmiete stets pünktlich, hatte den 1956 abgeschlossenen Mietvertrag von den verstorbenen Eltern übernommen. Eine Immobiliengesellschaft kaufte nun die Immobilie und wollte die Miete mehr als verdreifachen. Ein Gericht erklärte das Mietverhältnis für ungültig, dann rückte die Polizei an. Maricarmen hat nun kein Zuhause mehr.