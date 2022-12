17 Millionen an Long Covid erkrankte Europäer und keine Therapie in Sicht: Politik und Gesellschaft ignorieren, was es bedeutet, seit Monaten erschöpft zu sein - und begnügen sich mit ihrer Ratlosigkeit. Viele Patienten haben deshalb eine zynische Hoffnung entwickelt.

Kommentar von Sara Maria Behbehani

Wie viel Geld die Gesellschaft doch in die Hand nahm, um der Pandemie und ihren Folgen entgegenzutreten! 1,4 Billionen Euro wurden eingeplant, um sie mit Überbrückungshilfen, Konjunkturprogramm oder Krediten zu bewältigen. 1,1 Milliarden Euro hat der Bund in Impfstoffe investiert. Hinzu kamen all die nichtfinanziellen Maßnahmen: Kontaktbeschränkungen, (rechtswidrige) Ausgangssperren, Maskenpflicht. Doch was wurde und wird zugleich gegen Long Covid unternommen? Der Bund fördert Projekte dazu - mit 38 Millionen Euro.