Fünf Jahre können sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Dann, wenn das Leben von einem Tag auf den anderen stillsteht. Die Corona-Pandemie ist etwas, das die meisten inzwischen hinter sich gelassen haben. Doch es gibt auch jene, deren Leben seitdem so tut, als würde es den Atem anhalten. Für sie bedeutet der erste Lockdown im Rückblick etwas anderes als ein Ereignis, das allmählich vergessen werden darf: Er bedeutet den Anfang vom Ende ihres Lebens, wie es bis dahin war.
Die Behandlung von Post-Covid-Patienten ist noch immer ein episches Desaster
Kommentar von Sara Maria Behbehani
Lesezeit: 3 Min.
Das Coronavirus hat bei etwa 500 000 Menschen in Deutschland die neurologische Langzeit-Erkrankung ME/CFS ausgelöst. Aller Forschung zum Trotz sind Betroffene noch immer auf sich gestellt.
Vor einem Jahr standen die Tölzer Löwen unter Quarantäne. Die meisten kehrten rasch zurück aufs Eis, Johannes Sedlmayr aber fehlt bis heute. Ein Gespräch über Long Covid und die Hoffnung, dass doch noch alles gut wird.
