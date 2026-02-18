Fünf Jahre können sich anfühlen wie eine Ewigkeit. Dann, wenn das Leben von einem Tag auf den anderen stillsteht. Die Corona-Pandemie ist etwas, das die meisten inzwischen hinter sich gelassen haben. Doch es gibt auch jene, deren Leben seitdem so tut, als würde es den Atem anhalten. Für sie bedeutet der erste Lockdown im Rückblick etwas anderes als ein Ereignis, das allmählich vergessen werden darf: Er bedeutet den Anfang vom Ende ihres Lebens, wie es bis dahin war.