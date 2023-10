Kommentar von Constanze von Bullion

Die FDP will sich jetzt also selbst überbieten mit Forderungen in der Asylpolitik. Erst kürzlich schlugen die Liberalen vor, Geflüchteten statt Bargeld Sachleistungen zu geben, per Chipkarte und um Überweisungen in Heimatländer zu reduzieren. Der Vorschlag wurde erhört, es gab Zustimmung bis in die SPD. Offenbar hat das FDP-Chef Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann alarmiert. Wo kämen Liberale hin, stimmten ihnen Sozis zu? Man hat also sofort nachgelegt, jetzt geht es an Grundrechte.