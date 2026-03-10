Zum Hauptinhalt springen

MeinungParteienNein, die Wahl in Baden-Württemberg endete nicht unentschieden

Kommentar von Max Ferstl

Lesezeit: 1 Min.

Ich hätte da mal ’ne Idee: Manuel Hagel (CDU, rechts) und der Grünen-Wahlsieger Cem Özdemir im Stuttgarter Landtag.
Ich hätte da mal ’ne Idee: Manuel Hagel (CDU, rechts) und der Grünen-Wahlsieger Cem Özdemir im Stuttgarter Landtag. Bernd Weißbrod/Bernd Weißbrod/dpa

Die Verliererin, die CDU, will nach zwei Jahren den Ministerpräsidenten stellen, weil der Sieg der Grünen so knapp war. Aber so funktioniert Demokratie nicht.

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU einen, man könnte sagen: interessanten Umgang mit ihrer Wahlniederlage gefunden. Einerseits gratulierten sowohl der Bundeskanzler Friedrich Merz und der Spitzenkandidat Manuel Hagel auf vorbildliche Weise dem Grünen Cem Özdemir zum Sieg. Andererseits klingen führende Christdemokraten so, als hätte die CDU gar nicht verloren, sondern eine Art Unentschieden errungen.

Zur SZ-Startseite

Baden-Württemberg
:Sechs Lehren aus dem knappen Sieg von Cem Özdemir

Nach einer äußerst knappen Wahl steht fest, dass Cem Özdemir der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden wird. Die Arbeit der Regierung dürfte komplizierter werden – und die der Opposition auch.

SZ PlusVon Max Ferstl und Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite