Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die CDU einen, man könnte sagen: interessanten Umgang mit ihrer Wahlniederlage gefunden. Einerseits gratulierten sowohl der Bundeskanzler Friedrich Merz und der Spitzenkandidat Manuel Hagel auf vorbildliche Weise dem Grünen Cem Özdemir zum Sieg. Andererseits klingen führende Christdemokraten so, als hätte die CDU gar nicht verloren, sondern eine Art Unentschieden errungen.