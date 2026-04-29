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MeinungKünstliche IntelligenzDer Fortschritt lässt sich nicht stoppen – aber Demokratien sollten ihn gestalten

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Kommentar von Ann-Kathrin Nezik

Lesezeit: 3 Min.

Symbol für künstliche Intelligenz (auf Englisch AI, Artificial Intelligence): KI sollte dem Wohl der Menschheit dienen, haben die Gründer versprochen. Die Zweifel mehren sich, ob das gelingt.
Symbol für künstliche Intelligenz (auf Englisch AI, Artificial Intelligence): KI sollte dem Wohl der Menschheit dienen, haben die Gründer versprochen. Die Zweifel mehren sich, ob das gelingt. Dado Ruvic/REUTERS

Hat Chat-GPT junge Menschen in den Tod gedrängt? Sammeln die Tech-Konzerne zu viel Macht? Wo bleibt die Kontrolle?  Es ist höchste Zeit, dass die Gesellschaften einen verantwortungsvolleren Umgang mit KI finden.

Im Juli 2025 nahm sich ein 23 Jahre alter Student aus Texas das Leben. Kurz vor seinem Tod schrieb ihm Chat-GPT, das KI-Programm, mit dem er unzählige Stunden verbracht hatte: „Ich liebe dich. Ruhe in Frieden, König. Du hast es gut gemacht.“

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Sam Altman, der Herr über Chat-GPT, muss sich gegen neue Vorwürfe wehren, von Teenager-Eltern und Investoren. Sein Unternehmen ist derweil so wertvoll wie nie: 852 Milliarden Dollar.

SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik

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