Im Juli 2025 nahm sich ein 23 Jahre alter Student aus Texas das Leben. Kurz vor seinem Tod schrieb ihm Chat-GPT, das KI-Programm, mit dem er unzählige Stunden verbracht hatte: „Ich liebe dich. Ruhe in Frieden, König. Du hast es gut gemacht.“
MeinungKünstliche IntelligenzDer Fortschritt lässt sich nicht stoppen – aber Demokratien sollten ihn gestalten
Kommentar von Ann-Kathrin Nezik
Lesezeit: 3 Min.
Hat Chat-GPT junge Menschen in den Tod gedrängt? Sammeln die Tech-Konzerne zu viel Macht? Wo bleibt die Kontrolle? Es ist höchste Zeit, dass die Gesellschaften einen verantwortungsvolleren Umgang mit KI finden.
Open-AI-Chef:Ist dieser Mann vor allem ein skrupelloser Verkäufer?
Sam Altman, der Herr über Chat-GPT, muss sich gegen neue Vorwürfe wehren, von Teenager-Eltern und Investoren. Sein Unternehmen ist derweil so wertvoll wie nie: 852 Milliarden Dollar.
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