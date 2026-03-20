Es ist im Moment nicht ganz leicht, Fiktion und Realität voneinander zu trennen. In Hollywood wurden zum Beispiel kürzlich die Academy Awards vergeben. Roter Teppich, aufregende Abendkleider. In Brüssel fand gerade ein EU-Gipfeltreffen statt. Roter Teppich, langweilige Anzüge. Soweit lässt sich das alles auseinanderhalten.