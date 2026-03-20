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MeinungSicherheitspolitikEuropa interessiert sich nicht für den Krieg? Aber der Krieg interessiert sich für Europa

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Kommentar von Hubert Wetzel

Lesezeit: 4 Min.

Selbst überwältigende Luftmacht kann nicht alle iranischen Gegenschläge verhindern: Amerikanischer Kampfjet EA-18G Growler beim Start vom Deck des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln , 15. März 2026.
Selbst überwältigende Luftmacht kann nicht alle iranischen Gegenschläge verhindern: Amerikanischer Kampfjet EA-18G Growler beim Start vom Deck des Flugzeugträgers USS Abraham Lincoln, 15. März 2026. US CENTRAL COMMAND/NAVCENT PUBLIC AFFAIRS/DVIDS/AFP

Ukraine, Iran, Straße von Hormus: Die Weltlage wird immer bedrohlicher, doch die EU-Staaten finden keine gemeinsamen Antworten. Und müssen daher damit leben, dass man sie weder in Washington noch in Moskau ernst nimmt.

Es ist im Moment nicht ganz leicht, Fiktion und Realität voneinander zu trennen. In Hollywood wurden zum Beispiel kürzlich die Academy Awards vergeben. Roter Teppich, aufregende Abendkleider. In Brüssel fand gerade ein EU-Gipfeltreffen statt. Roter Teppich, langweilige Anzüge. Soweit lässt sich das alles auseinanderhalten.

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