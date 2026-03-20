Es ist im Moment nicht ganz leicht, Fiktion und Realität voneinander zu trennen. In Hollywood wurden zum Beispiel kürzlich die Academy Awards vergeben. Roter Teppich, aufregende Abendkleider. In Brüssel fand gerade ein EU-Gipfeltreffen statt. Roter Teppich, langweilige Anzüge. Soweit lässt sich das alles auseinanderhalten.
MeinungSicherheitspolitikEuropa interessiert sich nicht für den Krieg? Aber der Krieg interessiert sich für Europa
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 4 Min.
Ukraine, Iran, Straße von Hormus: Die Weltlage wird immer bedrohlicher, doch die EU-Staaten finden keine gemeinsamen Antworten. Und müssen daher damit leben, dass man sie weder in Washington noch in Moskau ernst nimmt.
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