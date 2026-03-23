Münchens neuer OB im Interview : Was Dominik Krause vorhat – „Mir ist wichtig, dass wir schneller vorankommen“

Mehr Engagement beim Wohnungsbau, weniger Partei-Hickhack: Wie Dominik Krause der Aufbruchstimmung, die er im Wahlkampf erlebte, gerecht werden will, welche Städte er als Vorbild sieht und ob er auch als Oberbürgermeister auf einen Dienstwagen verzichten wird.