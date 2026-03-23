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MeinungSieg von Dominik KrauseMit Grünen-Bashing ist in einer modernen Großstadt wie München nichts mehr zu holen

Kommentar von Anna Hoben

Lesezeit: 2 Min.

Ein nahbarer Pragmatiker: Münchens Wahlsieger Dominik Krause (rechts, auf der Wahlparty der Grünen am Sonntagabend in München).
Ein nahbarer Pragmatiker: Münchens Wahlsieger Dominik Krause (rechts, auf der Wahlparty der Grünen am Sonntagabend in München). Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

Der Überraschungssieg des jungen Herausforderers über Oberbürgermeister Dieter Reiter hält einige schmerzliche Lehren für die SPD bereit – aber auch für Markus Söder und die CSU.

Haben die Münchner am Sonntag aus voller inhaltlicher Überzeugung den Grünen Dominik Krause zu ihrem neuen Oberbürgermeister gewählt? Oder haben sie vor allem Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) abgewählt?

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