In Deutschland brennt der Baum. Das sagt nicht irgendwer. Das sagt der Kanzler. Wie anders ist es zu verstehen, wenn Friedrich Merz an einem Tag einräumt, er könne Deutschlands Verantwortung in der Welt nicht gerecht werden, wenn zu Hause „der Baum brennt“, und er am nächsten Tag ein europäisches Gipfeltreffen in Eriwan auslässt, bei dem gut 50 Staats- und Regierungschefs versammelt sind und zu dem sogar der Kanadier Mark Carney eigens anreist? In der schwarz-roten Koalition jedenfalls brennt es lichterloh. Am Mittwoch jährt sich die Kanzlerschaft des Friedrich Merz zum ersten Mal, und wer auf weitere Jubiläen seines Regierungsbündnisses wettet, braucht gute Nerven.